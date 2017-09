Ue, Padoan spinge per web tax con Francia, Germania e Spagna

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economiaha sottoscritto una dichiarazione politica congiunta con gli omologhi colleghi di Germania, Francia e Spagna. La dichiarazione è stata inviata a, ministro delle Finanze dell'Estonia - Stato che ricopre la presidenza di turno dell'Unione europea - e per conoscenza al Commissario europeo, informa il Tesoro, intendono presentare l'iniziativa per la tassazione della web economy nel corso della prossima riunione informale del consiglio dei ministri delle finanze dell'Ue (Ecofin), in programma a Tallinn il prossimo 15 e 16 settembre, e in particolare nella II sessione di lavoro,L'iniziativa ha lo scopo di sollecitaremettendo a repentaglio i principi di equità fiscale e la sostenibilità del modello economico e sociale del continente. "Essere in grado di tassare adeguatamente le società che operano nell'economia digitale - scrivono i quattro ministri - è un importante sfida per l'Unione europea.