Alto gradimento per la app di Aeroporti di Puglia

(Teleborsa) - Festeggia due mesi, resa disponibile sugli store di Apple e Android. L’applicazione offre una panoramica su tutti i principali servizi presenti sul portale www.aeroportidipuglia.it e rappresenta uno strumento funzionale e pratico per quanti vogliano migliorare la propria esperienza di viaggio in arrivo o partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi.La, ad esempio, consente di avere un quadro completo dei voli in arrivo e partenza relativi all’aeroporto selezionato. I voli possono essere filtrati per fascia oraria, compagnia o destinazione/provenienza; per ciascun volo, inoltre, è possibile consultare le informazioni di dettaglio dello stesso e, attivando il servizio tracking, ricevere sul proprio smartphone o tablet le notifiche relative a ogni aggiornamento dello stato del volo.Sempre relativamente alle informazioni sui voli, nellapossono essere visualizzati tutti i voli programmati da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi, anch’essi filtrabili per fascia oraria, vettore e aeroporto di origine o provenienza.Si può consultare, inoltre, l’elenco di tutti gli esercizi commerciali degli aeroporti di Bari e Brindisi e individuarne la loro esatta ubicazione sulla mappa. Nell’applicazione sono(parcheggi, trasporti su gomma e su ferro, noleggio auto); disponibile, altresì, una sezione con informazioni (assistenze speciali, consigli, contatti) utili in vista della