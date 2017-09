Assemblea Save il 23 ottobre per nomina tre consiglieri

Save

(Teleborsa) -, società che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso, ha convocato l'assemblea ordinaria il 23 ottobre (e il giorno seguente in seconda convocazione) per la nomina del consiglio di amministrazione, dopo le dimissioni di tre consiglieri indipendenti.Nei primi giorni di settembre hanno, infatti, presentato le dimissioni dal board Maria Leddi Maiola, per motivi strettamente personali, Maurizio Cereda, che non ha motivato la decisione , e Giorgio Martorelli , a seguito della decisione di BofA Merril Lynch di recedere dal mandato conferito dagli amministratori indipendenti.