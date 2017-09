Borse europee deboli in avvio

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Costruzioni

Chimico

Tecnologico

Beni personali e casalinghi

Banco BPM

Buzzi Unicem

Mediobanca

BPER

Luxottica

STMicroelectronics

Mediaset

CNH Industrial

Generali

Sogefi

Biesse

Safilo

Acea

Juventus

Rai Way

RCS

Sias

(Teleborsa) -, dopo i nuovi record segnati ieri dalla borsa di New York mentre Tokyo ha chiuso sui massimi degli ultimi 10 mesi , con l' inflazione in Germania confermata al +1,8% . Tra gli altri appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, alle 10:30 di stamattina verrà distribuito ile laL'scambia sui valori della vigilia a 1,198. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.331,3 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 48,2 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,01%.è stabile -0,14%,mostra una flessione dello 0,61% mentreresta sulla parità +0,02%.; sulla stessa linea il, che rimane a 24.532 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,2%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Apprezzabile rialzo (+0,80%) a Milano per il comparto. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,29%),(-0,91%) e(-0,70%).di Milano, troviamo(+1,68%),(+1,37%),(+1,03%) e(+0,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,31%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,08%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93% dopo aver annunciato il regolamento del prestito garantito . Invariatache ha chiuso con l'Olanda di Milano,(+2,20%),(+1,11%),(+1,05%) e(+0,70%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,58%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,25%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,18%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.