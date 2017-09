Consumi, ecco come cambiano quelli degli italiani: il biologico convince sempre di più

(Teleborsa) -che a quanto pare premiano sempre più il. L'intero sistema dell'alimentare biologico, infatti, mostra importanti segnali di crescita, sia per le vendite che per le produzioni e i terreni coltivati. E' la sintesi dell'Osservatorio Sana 2017, promosso e finanziato da BolognaFiere, con il patrocinio di FederBio e AssoBio e realizzato da Nomisma. Il biologico, però, non è una moda:con un peso del 5% sull'export agroalimentare italiano. In meno di 10 anni l'export bio è cresciuto a valore del 408%, superando la performance dell'export agroalimentare nel suo complesso (+45%). L'indagine di Nomisma rivela che il biologico interpreta a pieno titolo le esigenze del consumatore italiano che a tavola cerca(valore ritenuto molto importante nella scelta di prodotti alimentari dal 58% dei responsabili degli acquisto),(39%), semplici e comodi all'uso (31%), senza mai rinunciare alla qualità al giusto prezzo (65%).acquistato almeno una volta nell'ultimo anno un prodotto biologico e che in soli cinque anni il numero di famiglie acquirenti è aumentato di oltre