Crisi e spesa delle famiglie: solo in 6 regioni tornano a crescere i consumi

(Teleborsa) - Produzione industriale in forte crescita e stagione turistica da incorniciare, ma nonostante alcuni segnali facciano ben sperare, all'appello manca ancora la, che è tornata sopra i livelli del 2007. Lo rivela un'indagine condotta da Confesercenti a partire da dati Istat ed Eures-Cer sull'impatto regionale della grande recessione dei consumi che ha colpito l'Italia negli anni scorsi.- "Una- ricorda Mauro Bussoni, Segretario Generale di Confesercenti -, tecnicamente finita nel 2014 ma di cui, a tre anni di distanza, stiamo ancora pagando gli effetti. Le famiglie italiane spendono in media ancora 1.500 euro in meno rispetto al 2007, ultimo anno prima della crisi. Ed oltre che insufficiente a recuperare il terreno perduto, la ripartenza dei consumi degli ultimi anni è stata anche profondamente diseguale sul territorio".- A tornare a spendere più di quanto facessero prima della crisi sono state, infatti, solo le famiglie del- Tutte le altre, con livelli di spesa media inferiori a quelli del 2007. Anche in questo caso, però, si registrano grandi differenze territoriali. Mentre le famiglie lombarde si stanno avvicinando ai livelli pre-crisi (-163 euro l'anno), in altre Regioni si registrano picchi ben più preoccupanti, al Nord come nel Centro Italia e nel Mezzogiorno. La maglia nera va alle famiglie umbre, la cui spesa media annuale, nell'ultimo anno disponibile, è stata inferiore di -5.711 euro al dato registrato nel 2007.