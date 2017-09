Digital Bros lima l'utile nel semestre

Digital Bros

(Teleborsa) - Utile in leggero calo e ricavi in crescita pernel primo semestre dell'anno.La società che opera nell'ambito di sviluppo, produzione e distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Game, ha registrato unNetto pari a 11,3 milioni di Euro dai 12,5 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2016.Lordi Consolidati sono pari a 142,4 milioni di Euro, in aumento del 29,2% rispetto ai 110,2 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2016.Laè positiva per 12 milioni di Euro, in miglioramento di 8,5 milioni di Euro rispetto all'esercizio precedente.