ePRICE chiude conti in rosso ma accresce ricavi e quota di mercato

ePRICE

(Teleborsa) - La società di eCommerce, conosciuta sino al 30 gennaio scorso come Banzai, ha presentato oggi i risultati al 30 giugno, che evidenziano una, mentre Marketplace ha segnato una crescita del 55%, portando lasui prodotti service-driven venduti online (Grandi Elettrodomestici, Clima e TV), in crescita a doppia cifra grazie a Home Service.Il margine Lordo evidenzia una crescita del 5,4% e l'Ebitda adjusted si attesta a -7,1 milioni di euro.“Nel primo semestre dell’anno abbiamo aumentato la nostra quota di mercato online", sottolinea, Amministratore Delegato di ePRICE, parlando di unperché realizzato nonostante il rallentamento di febbraio dell’introduzione dell’ERP SAP e a fronte un mercato di riferimento più debole del previsto per l’intero semestre."Alla luce dei risultati del semestre e dei trend di crescita di mercato osservati nei mesi di luglio e agosto, ancora inferiori al 2016 ed alle attese, abbiamo", ha precisato il manager.Il titolo ePRICE non fa bene oggi in Piazza Affari dove perde il 7,47%.