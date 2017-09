Germania, inflazione agosto confermata in rialzo grazie ai prezzi dell'energia

(Teleborsa) -Secondo l'ufficio statistico, nel mese in esame, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,1%, confermando così la lettura preliminare, fornita lo scorso mese, e le stime di consensus.%, in sintonia con la stima preliminare e con le previsioni del mercato., aumentati del 2,3% su base annua. Salgono soprattutto i prodotti petroliferi minerali che balzano 5,2% e l'elettricità (+2%). I prezzi del gas, invece, sono scesi del 2,9%. Le spese per il riscaldamento centralizzato e il distretto sono diminuite leggermente (-0,2%).Quanto all', i prezzi al consumo sono aumentati su mese dello 0,2% e dell'1,8% su anno in linea con la stima preliminare e le attese.