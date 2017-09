Il nuovo iPhone non scalda il cuore degli investitori

Apple

(Teleborsa) -. Può sembrare un paradosso dopo che ieri sera la mela di Cupertino nel suo mega-evento di presentazione ha rivelato i suoi nuovi gioielli, con la ciliegina dell'introdotta con la storica frase coniata da"one more thing", presa in prestito per l'occasione dall'AdOltre allo smartphone dal prezzo base diche celebra il decennale del lancio della linea (privo del tasto home con al suo posto un interfaccia per il riconoscimento facciale), sono stati introdotti anche i classici aggiornamenti, dotati come l'X di carica wireless. Innovazioni già trapelate nell'ambiente, così come la terza versione dell'(con connessione diretta a internet) e la(con risoluzione 4K e HDR).Ma, con il titolo che ha chiuso in ribasso dello 0,4% in una giornata in cui il Nasdaq è rimasto oltre la parità. Preoccupano i ritardi nelle consegne del nuovo modello (previste per il 3 novembre) che potrebbero nascondere problemi di produzione, mentre molti si chiedono se i nuovi prodotti sfonderanno davvero, specie sui nuovi mercati.Subito dopo la presentazione, il colosso USA ha annunciato l'a diversa maturità.