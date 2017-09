Italia divisa in due sull'export

(Teleborsa) - Export in crescita per le regionii (+2,6%) e per l’Italia centrale (+1,8%) mentre diminuisce nell'Italia meridionale e insulare (-1,9%) e per le regioni nord-orientali (-0,4%). E' questa la fotografia scattata dell'sulle esportazioni tricolori del secondo trimestre 2017. Rispetto ai primi sei mesi del 2016 -spiega l'istituto di statistica- nel periodo gennaio-giugno 2017 si rilevano dinamiche di crescita dell’export intense e diffuse.(+36,2%),(+9,1%) ee (+8,8%).(+5,6%)(+0,5%).si segnalano:(+7,4%),(+11,3%),(+6,4%),(+6,1%),(+15,5%) e(+8,8%).(-10,1%) e(-39,8%)., l’aumento tendenziale delle vendite di autoveicoli da Lazio e Piemonte, di articoli farmaceutici, chimico-medicinali dalla Lombardia contribuisce alla crescita dell’export nazionale per oltre un punto percentuale (1,3 punti), mentre l’incremento dell’export di macchine e apparecchi n.c.a. da Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia impatta sulla dinamica nazionale per quasi un punto (0,8 punti)., mentre flettono le vendite del Friuli-Venezia Giulia verso gli Stati Uniti e del Lazio verso il Belgio.Nei primi sei mesi dell’anno, la positiva performance all’export delle province di Frosinone, Torino, Milano, Monza e Brianza, Siracusa e Cagliari contribuisce positivamente all’export nazionale. I maggiori contributi negativi provengono da Trieste e Latina.