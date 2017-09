Italia, mercato immobiliare ancora positivo nel secondo trimestre

(Teleborsa) -. I dati del secondo trimestre di quest'anno mostrano, infatti,, mentre le(cantine e soffitte), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno., che comprende uffici e negozi e sale del 6,2%, mentre il settore produttivo mostra una crescita del 4,9%.È la sintesi dei principali dati contenuti all'interno delle Statistiche trimestrali elaborate dall'- Il mercato delle abitazioni prosegue nel sentiero di risalita che ha caratterizzato gli ultimi 3 anni.i, circa 5.000 in più rispetto al 2016, registrando però una crescita rallentata rispetto al trimestre precedente. Lei (+11,9%) rispetto ai Comuni capoluogo (+6,9%),(+2,7%) ma abbastanza eterogeneo, con performance molto diverse tra i capoluoghi, che hanno chiuso con segno meno, e i centri minori, in cui il mercato è stato positivo.- Il mercato residenziale cresce un po' di più nelle grandi città (+4,4%)., dove gli acquisti di abitazioni sono aumentati del 13,6%. Seguono(+8,3%) e(+5,7%).si sono allineate alla media complessiva delle metropoli, facendo segnare valori di poco superiori al 4% (rispettivamente +4,5% e +4,1%). Più statico il mercato nelle città di(+1,3%) e Firenze (+0,9%),(-4,3%), con poco più di 1.500 compravendite.: gli scambi di cantine e soffitte ahanno ravvivato il mercato della città, con una crescita del 27,3%, mentreperde il 9,2%.: ail mercato è cresciuto rispettivamente del 23,1% e del 18,3% mentrea hanno subito un calo di circa 10 punti percentuali.- Aumentano del 6,2% gli scambi del settore terziario commerciale, trainato dal nord ovest e dalle isole, aree che segnano il recupero più elevato (rispettivamente +10,9% e +7,6%). Ni, in crescita del 18%, e dei negozi, con +10,7% rispetto allo stesso trimestre del 2016.crescono del 4,9%: nonostante il tasso tendenziale sia ridimensionato, i dati del secondo trimestre 2017 si riavvicinano ai livelli che hanno preceduto il crollo del 2012. Il rialzo del settore èsostenuto soprattutto dalla crescita degli scambi nelle aree del centro e del Nord Ovest, (rispettivamente +18,7% e +11,3%), mentre sono più timidi i recuperi al nord est (+3,5%) e al Sud (+0,3%); in netta controtendenza le isole, dove si è invece rilevato unpesante calo delle compravendite (-37,3%).