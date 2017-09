Le moto di Energica nell'offerta di ALD

Energica Motor

Societe Generale

(Teleborsa) - Le moto elettriche dientrano a far parte dell'diLa controllata diha stretto unassieme al costruttore italiano, il primo del suo genere per la società specializzata nei servizi di mobilità e fleet management. Il noleggio a lungo termine costituisce una modalità in rapida diffusione nel settore auto, che consente di incrementare la visibilità del prodotto e di minimizzare i costi rispetto ad un semplice acquisto.Avanza di poco ila Milano, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,32%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,103 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,143. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,087.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)