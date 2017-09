Legge di Bilancio, Boccia: "priorità ai giovani"

(Teleborsa) - Legge di bilancio ancora in focus. Non abbiamo grandi aspettative, i margini di manovra non sono ampi. Le scelte dovranno essere selettive, individuando dove mettere le risorse e favorendo la crescita per contrastare diseguaglianza e povertà". A parlare il Presidente di Confindustria,che lo ha dichiarato in Forum all’Ansa.Tra le priorità, i "giovani", la detassazione dei premi" di produzione per le aziende. Una posizione quella del numero uno di Confindustria già ribadita più volte , anche davanti alla platea del Workshop Ambrosetti Secondo ilbisogna "distinguere la questione di legge di bilancio da un piano di legislatura"così da "evitare aspettative sulla manovra che sono di un piano di legislatura"ha poi spiegato che si può poi "lavorare su alcuni elementi che abbiamo sottovalutato: molti investimenti pubblici che non si riescono a fare" e poi ancora bisogna lavorare "sulle politiche per il lavoro, la maggiore detassazione dei premi di produzione per le aziende e la questione infrastrutturale".Rispondendoil numero uno di viale dell'Astronomia non si è sbilanciato spiegando tuttavia che l'aspettativa è per il sì.Non poteva mancare una domanda sulla vicenda di Fincantieri-Stx . Sul dossier, l'idea di fondo dovrebbe essere quella di "un grande campione europeo in un momento in cui l'Europa si deve occupare di più della sua difesa", ha detto il Presidente, sottolineando che quella che deve ispirare i rapporti tra le due società e i due Paesi è "un'idea strategica che riguarda l'Europa e non solo l'Italia".