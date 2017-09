Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i massimi di Wall Street e Tokyo e il discorso annuale del Commissario europeo Jean-Claude Juncker sullo stato dell'Unione., l' inflazione tedesca è stata confermata all'1,8%, mentre il tasso di disoccupazione del Regno Unito si è attestato al 4,3%. In ripresa la produzione industriale dell'Eurozona che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, ci sono idegli Stati Uniti, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 0,3%.Alle 16:30, invece, verranno diffusi i dati sulledegli Stati Uniti.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,199. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.333,8 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,91%.In salita lo, che arriva a quota 165 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,04%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.; resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 24.574 punti. Pressoché invariato il(-0,17%); guadagni frazionali per il(+0,26%).Risultato positivo a Piazza Affari per(+0,77%) e(+0,41%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,73%),(-0,72%) e(-0,62%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,80%, dopo che UBS ha avviato la copertura sul titolo con il giudizio buy e target price a 4 euro. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%. In luce, con un ampio progresso dell'1,09%: Pirelli uscirà dal Patto Parasociale . Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,04% dopo aver ceduto insieme a Unicredit la quota Eramet I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,13% in attesa dell'AgCom . Da segnalare anche la decisione di Macquarie di tagliare la raccomandazione da outperform a underperform, con il target price che passa da 4,30 euro a 2,10 euro. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%. Poco mossa+0,39%, che ha annunciato la sua uscita dall'Olanda Al Top tra le azioni italiane a(+1,89%),(+1,80%),(+1,45%) e(+1,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,07%. Affonda, con un ribasso del 2%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59% sull'annuncio del frazionamento . Vendite su, che registra un ribasso dell'1,51%.