Spagna, inflazione come da attese ad agosto

(Teleborsa) -, che si posiziona sotto il target fissato dalla BCE (2%) come quella della Germania Secondo l', nel mese di, l'indice dei prezzi al consumo è risultato in aumento dell'su base tendenziale, reiterando la stima preliminare ed in lieve salita rispetto al mese precedente (+1,5%). Il dato è anche in linea con il consensus.Susi è registrata invece una flessione dei prezzi dello, in linea con quanto indicato dalle stime preliminari e dal consensus.L'iregistra una crescita del(come la stima preliminare ed il consensus), mentre a livello mensile segna uncome previsto.