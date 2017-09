Tesoro, nuovo successo per asta BTP

(Teleborsa) - Dopo il tutto esaurito dell'asta BOT a 12 mes t enutasi, ieri 12 settembre il. Rendimenti ancora in calo e domanda degli investitori robusta.In particolare sono stati assegnatia fronte di una domanda di 4,6 miliardi. Il rendimento annuo lordo dello 0,05% mostra un calo di 17 punti base rispetto alla precedente asta.i sono statia fronte di una domanda per 5,49 miliardi. Il rendimento annuo lordo dell 1,52% mostra un calo di 5 punti base rispetto alla precedente asta.Infine, per i(domanda per 2,44 miliardi), rendimento annuo lordo 2,74%.