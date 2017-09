Wall Street prudente. Focus sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street, mentre tra gli investitori inizia a dominare la cautela, in vista delSul fronte dei prezzi, le aziende americane hanno venduto beni e servizi a prezzi leggermente più alti ad agosto, ma le pressioni inflative restano limitate. E' quanto indica l'indice dei prezzi alla produzione , una misura dell'inflazione subita dalle aziende, diffuso in giornata.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 22.131,66 punti; sulla stessa linea, lo, che rimane a 2.496,32 punti. Senza direzione il(-0,01%), come l'S&P 100.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,79%),(+0,68%) e(+0,41%). Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,63%),(+0,94%),(+0,87%) e(+0,84%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,16%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,40% con il mercato che mostra poco entusiasmo per l'iPhone X lanciato ieri dalla casa di Cupertino, le cui novità erano state ampiamente anticipate nei giorni precedenti.