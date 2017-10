(Teleborsa) - Va aLo statunitense è titolare di una cattedra su scienze comportamentali ed economia all'Università di Chicago. Il Nobel assegnato dalle Reale accademia delle scienze svedese arriva per la sua comprensione della psicologia economica.Nel suo lavoro di ricercaha mostrato come specifiche caratteristiche della psicologia umana condizionino le decisioni e di conseguenza i risultati per i mercati in ambito economico.