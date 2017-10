Azimut alla conquista dell'Iran: acquisito il 20% di Mofid Entekhab

(Teleborsa) - Azimut va alla conquista dell'Iran.La big italiana del risparmio gestito ha firmato in data odierna un accordo per, la più grande società di asset management indipendente in Iran, appartenente al Gruppo Mofid, la principale società di brokeraggio e di consulenza finanziaria del Paese.Allo stesso tempo Azimut e Mofid Securities hanno siglato une istituire un fondo offshore per consentire agli investitori stranieri l’accesso al mercato di capitali iraniano.Entekhab possiede l’8% di quota di mercato di fondi azionari ed è il più grande asset management indipendente in Iran, che è la seconda più grande economia del Medio Oriente.