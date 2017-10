Banca Generali, raccolti in nove mesi oltre 5,1 mld

Banca Generali

(Teleborsa) - In lieve calo a settembre la raccolta netta di, pari a 386 milioni di euro a fronte dei 470 milioni di agosto.La raccolta si è indirizzata principalmente verso le soluzioni “contenitore”, tanto nel modulo finanziario che assicurativo con 192 milioni nel mese e un totale da inizio anno a 3,5 miliardi con una stima di 11.3 miliardi di masse complessive ai nove mesi. Molto sostenuta è stata inoltre la domanda per Fondi e SICAVs con una raccolta di 127 milioni nel mese per un totale di 1,3 miliardi da inizio anno.Sono stati inoltre raccolti 45 milioni in prodotti di risparmio amministrato che riflettono principalmente l’acquisizione di nuova clientela (556 milioni da inizio anno).L’Amministratore Delegato,, ha commentato: “Continuiamo a registrare una forte domanda di consulenza e attenzione per le nostre soluzioni gestite che portano il concetto di Advisory all’interno dei prodotti finanziari e assicurativi. Nonostante settembre sia tradizionalmente un mese di focalizzazione strategica, per gli incontri con le reti e impostazione del lavoro dopo la pausa estiva, abbiamo registrato flussi importanti con un miglioramento del 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La determinazione dei nostri professionisti e i processi di innovazione che stiamo seguendo ci danno grande fiducia per i prossimi mesi”.