Banca Sistema, collocata con successo la prima obbligazione senior

Banca Sistema

(Teleborsa) - Concluso con successo il collocamento della prima emissione obbligazionaria pubblica dirivolta ad investitori istituzionali.L’obbligazione paga una cedola annuale fissa pari al 1,75% e ha un prezzo di emissione pari al 99,836%. Il regolamento è previsto per il 13 ottobre p.v.Sono stati raccolti ordini da circa 50 investitori istituzionali. La componenete domestica della domanda risulta preponderante e composta in prevalenza da asset manager e banche. La forte componente di domanda riveniente da investitori di lungo termine ha permesso un aumento della dimensione dell’emissione inizialmente proposta di 150 milioni di euro e, contemporaneamente, una riduzione di 5 bps rispetto allo spread offerto all’annuncio.L’obbligazione, non assistita da rating, era riservata ad investitori qualificati, con esclusione di offerta negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta o la vendita sia vietata ai sensi delle leggi applicabili, nonché ai soggetti ivi residenti o situati. Ne è prevista la quotazione presso il mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange e sull’ExtraMOT Pro gestito e organizzato da Borsa Italiana.L’obiettivo dell’emissione è in linea con la strategia della banca di diversificazione delle proprie fonti di raccolta e di supporto alla crescita del core business.