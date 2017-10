Confcommercio, la ripresa c'è ma è "lenta e parziale"

(Teleborsa) -. Secondoil Pil italiano per quest'anno crescerà dell', in rialzo dalla precedente previsione di marzo (pari al +1,1%).Una simile espansione dovrebbe avvenire anche nel(+1,2%), contro la precedente lettura a +0,8%. Sono state riviste anche le stime sui, sia per quest'anno (a +1,2% da +0,8%) che per il 2018 (a +1,1% da +0,7%), mentre è stabile per la previsione sugli(+2,7%) che però è stata corretta per l'anno prossimo (a +2,9% da +2,1%).Secondo il presidente dell'associazione,, si tratta di una ripresa "lenta e parziale", nonché ancora molto lontana da quel ritmo attorno alnecessario per riassorbire la disoccupazione, ridurre la povertà assoluta e favorire il recupero delle aree più colpite dalla crisi.