Deutsche Bank retrocede dopo le voci sugli azionisti cinesi

Deutsche Bank

Hna Holding Group Co.Ltd

(Teleborsa) -, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,89% rispetto alla seduta precedente, in un indice di Francoforte bloccato sulla parità.Pesano le indiscrezioni di, dopo che ilè diventato ad inizio anno(che ora possiede il 9,9% delle sue azioni). Secondo Bloomberg il Ceo,, avrebbe ripetutamente evitato incontri con l'azionista, ma starebbe pensando di farlo in un prossimo futuro, pur in vista di una possibile azione di controllo da parte della

Lo status tecnico di è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,74.

