Frutta e verdura, sacchetti biodegradabili: gli italiani, sempre più responsabili, dicono sì

(Teleborsa) - Si intitolalo studio realizzato daS Public Affairs e presentato all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo da Nando Pagnoncelli e Luisa Vassanelli ed offre un interessante spaccato sulle abitudini degli italiani, al momento dell’ acquisto di frutta e verdura, rivelando come egli ultimi anni si sia verificata una chiara inversione di tendenza nella sensibilità ambientale della popolazione.Lo studio integrato rivela che i sacchetti per il confezionamento di frutta e verdura sono usati abitualmente dall’80% degli italiani che fanno la spesa al supermercato. Una prassi che porta con sé una consapevolezza ecologica:- Rispetto al passato, il 71% degli italiani ritiene che vi sia un’attenzione maggiore anche al riciclo dei materiali. In 10 anni, le dichiarazioni sulle abitudini di raccolta registrano forti incrementi percentuali (+45% per l’umido, +34% per le pile; +33% per i farmaci). Il consumatore italiano, insomma, è sempre più responsabile e si rende conto che sono in atto cambiamenti importanti, ben contento di fare la propria parte nel rispetto della salute dell'ambiente.