FS Italiane, Mazzoncini: "quotazione dell'Alta Velocità? Ha un senso ma non subito"

(Teleborsa) - Lepotrebbero portare in Borsa anche l'Alta Velocità.A confermarlo è l'Amministratore Delegato del Gruppo,in una intervista a L'Economia del Corriere della Sera.Il top manager ha dichiarato che è stato. Studio che ha confermato che "i flussi di cassa per gli investimenti regionali nei prossimi anni saranno così alti da rendere inappetibile questo comparto, mentre ha senso una quotazione dell’alta velocità perché gli investimenti sono conclusi, ha una buona redditività e ci muoviamo in un segmento di libero mercato".Mazzoncini ha però tenuto a precisare chee che "in ogni caso come ha detto anche il ministro dei Trasporti Graziano Delrio : non avverrà in questa legislatura".