Il platooning rivoluziona il trasporto su TIR

Daimler

(Teleborsa) - Si chiama "platooning" ed è una tecnica di guida automatizzata che permette a più veicoli di guidare in modo sincrono, per esempio accelerare o frenare simultaneamente, con enormi benefici come ad esempio quello di ridurre la congestione sulle strade e il consumo di carburante.Trucks, primo produttore di veicoli commerciali negli Stati Uniti, ha annunciato il"La guida automatizzata e in modalità platooning aumenta la sicurezza dei convogli, supporta i conducenti e migliora l'efficienza grazie alla ridotta distanza tra TIR", spiega la società in una nota.Questa tecnologia, già sperimentata in Europa durante la European Truck Platooning Challenge 2016, riflette la crescente attenzione dei produttori di veicoli nei confronti della guida automatizzata.