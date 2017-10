Lavoro, allarme sul numero ancora alto di infortuni e morti

(Teleborsa) - E' ancora allarme per l'elevato numero di infortuni e morti sul lavoro in Italia. Il punto sulla sicurezza nel mercato lavorativo è stato fatto nel corso del weekend a cagliari, in occasione della 67ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, dall'ANMIL, l'associazione che tutela i lavoratori invalidi e mutilati.Nel corso della giornata si è parlato di temi chiave come la sorveglianza sanitaria, la classificazione delle imprese, la situazione dei disabili al lavoro e le malattie professionali.Sono stati in particolare richiamati gli ultimi dati pubblicati dall'INAIL a fine agosto , in base ai quali glisono stati 422 mila, con unrispetto allo stesso periodo del 2016. Quellidenunciati sono stati 682, con un. Le malattie professionali denunciate sono invece in calo del 2,8%.Alla celebrazione della Giornata dedicata alle vittime del lavoro è intervenuto anche il Presidente della repubblica,, il quale ha definitoil numero di morti sul lavoro e soprattutto"Già nei mesi precedenti dell’anno in corso si erano registrati i primi segnali negativi sul fronte infortunistico, ma se la conferma dell'incremento delle denunce negli OPEN Data INAIL al 31 agosto 2017 non sorprende, non può neppure lasciare indifferenti", commenta il Presidente dell'ANMIL,Dai dati INAIL emerge anche che(+2%) e dipendenti pubblici (+3,3%). "Quindi parliamo proprio di carenza di sicurezza nei luoghi di lavoro più rischiosi", rimarca Bettoni, che cita anche il grande numeri di morti sul lavoro e"Noi come ANMIL siamo pronti a fare la nostra parte e dare il massimo supporto per, ma questa lotta agli infortuni si vince solo operando tutti con un medesimo obiettivo: il rispetto della salute e della vita dei lavoratori", conclude.