Le Borse europee iniziano l'ottava con il segno più

(Teleborsa) -, che si distingue tra lein avvio.Gli investitori sembrano essersi intonati al mood dei listini asiatici, oggi orfani di Tokyo, Seoul e Taiwan e con Shanghai che viaggia in rialzo nonostante il calo del PMI servizi ai minimi di 21 mesi. Un dato, questo, che potrebbe portare la Banca Centrale cinese a varare nuovi stimoli all'economia.Ancora in focus la Catalogna mentre crescono gli appelli degli spagnoli all'unità Grande attenzione ai dati macroeconomici che saranno diffusi in settimana, dal momento che potrebbero fornire indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve. A proposito di quest'ultima, mercoledì sera saranno diffusi i verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria.Sul valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,173.Tra le commodities, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 49,38 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 165 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,10%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio, che chiude con un -0,14%, mentreè stabile. AncoraSullailguadagna mezzo punto percentuale come il. Poco sopra la parità il(+0,36%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che avanza di quasi il 5%.Sostenute, con un discreto guadagno dell'1,04%, e, che segna un piccolo aumento dello 0,95%.del FTSE MidCap,(+2,46%),(+2,11%),(+1,42%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,70%.