Milano in lieve rialzo mentre l'Europa resta piatta. Vola Mediaset

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia consolida le basi precedenti in attesa di sviluppi in Catalogna sono giunte buone notizie dalla produzione industriale in Germania e dall' indice Sentix L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.281,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno +0,28%.Lieve calo dello, che scende a 167 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,11%.senza spunti, ferma, trascurata. Piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.796 punti. Poco sopra la parità il(+0,24%); pressoché invariato il(-0,07%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,36 miliardi di euro, in calo del 12,77%, rispetto ai 2,71 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 273.360, rispetto ai 309.453 precedenti.Tra i 225 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 93, mentre 120 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 12 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+8,14%),(+2,74%) e(+2,08%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,01%),(-0,75%) e(-0,42%).di Piazza Affari e dell'intero listino milanese,che mostra un fortissimo incremento dell'8,34% su rumors di stampa secondo cui sarebbe prossima ad un accordo con Vivendi per chiudere la disputa al mancato acquisto della pay TV da parte del Gruppo francese. Svettache segna un importante progresso del 3,46%. Vola, con una marcata risalita del 2,06%.avanza dell'1,83%. Frazionale la risalita di+0,65%, dopo il via libera della Consob spagnola all'OPAS su Abertis Tra i più forti ribassi troviamo le banche sulle perplessità per le regole fissate dalla BCE sugli NPL ha archiviato la seduta con un -3,18%. Sensibili perdite per, in calo del 2,75%. Calo deciso per, che segna un -1,26%.di Milano,(+2,79%),(+2,71%),(+2,50%) e(+2,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -2,92%. In apnea, che arretra del 2,81%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,21%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,13%.