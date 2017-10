Schaeuble avverte: "Nuova crisi finanziaria possibile, ridurre rischi liquidità"

(Teleborsa) - La crisi finanziaria nata nel 2008 è alle spalle, ma. L'avvertimento arriva dal ministro delle Finanze tedesco,, in una intervista al Financial Times.Schaeuble in particolare ha detto che, che verrebbe generata dallaalimentata daidi aiuti che le banche centrali hanno pompato nei mercati.Secondo il titolare delle Finanze di Berlino, "gli economisti di tutto il mondo sono preoccupati per i rischi crescenti derivanti dall'e dalla crescita del debito pubblico e privato".Poi, Schaeuble, che presto lascerà l'incarico per la presidenza del Bundestag, ha parlato della situazione dell, affermando che il principale compito delle Istituzioni è"Dobbiamo assicurarci che saremo resilienti abbastanza se dovessimo affrontare una nuova crisi economica perchè non avremo sempre una fase economica cosi' positiva come adesso", ha sottolineato.