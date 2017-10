TIM, l'interesse di Sawiris non accende il titolo

(Teleborsa) - Analisi intraday



Seduta sostanzialmente invariata per Telecom Italia, che tratta con un moderato +0,13%.



In una intervista a Il Sole 24 Ore il magnate egiziano Naguib Sawiris ha dichiarato di essere ancora interessato ad un investimento nella prima compagnia telefonica in Italia.



"Ci siamo fatti avanti anni fa ma senza successo, non ci hanno ascoltato. Telecom, però, continua sempre a piacermi: sono sempre disposto a investire nella più grande compagnia telefonica del Paese, a me l'Italia piace sempre moltissimo", le sue parole.



Per quanto riguarda l'analisi tecnica del titolo, lo scenario di breve periodo di Telecom evidenzia un declino dei corsi verso area 0,7612 Euro con prima area di resistenza vista a 0,7692. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,7583.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)