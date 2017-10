Banca IFIS, collocata con successo la prima obbligazione subordinata Tier 2

Banca IFIS

(Teleborsa) -ha concluso oggi con grande successo il collocamento della sua prima emissione subordinata Tier 2 per un ammontare largamente superiore a quanto anticipato. Si tratta di un’obbligazione subordinata di tipo “Tier2” con scadenza a 10 anni richiamabile dopo 5 anni, per un ammontare di 400 milioni di euro. L’obbligazione paga una cedola fissa del 4.5% e ha un prezzo di emissione pari a 100%.L'operazione ha visto una fortissima domanda, proveniente da oltre 120 investitori istituzionali e ordini per oltre 850 milioni di euro, la cui allocazione riflette la seguente ripartizione geografica: Italia (53%), Regno Unito e Irlanda (32%), Svizzera (9%), Paesi Nordici (2%), Benelux (2%), altro (2%). L’allocazione per tipo d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (75%), banche e banche private (24%), altro (1%).L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali con l’esclusione degli Stati Uniti, è emessa ai sensi del Programma EMTN di Banca IFIS S.p.A. e sarà quotata all’Irish Stock Exchange. In ragione dello status subordinato, il rating atteso di Fitch è [BB].