Catalogna, Puigdemont: "Ora dialogo, indipendenza sospesa"

(Teleborsa) - "Sono qui dopo il risultato del referendum del primo ottobre per spiegare le conseguenze politiche che ne derivano. La Catalogna è un affare europeo. E' un momento critico e serio e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità per eliminare la tensione e non incrementarla". Lo ha detto ildall'emiciclo del Parlamento di Barcellona durante il discorso per il processo di indipendenza catalana iniziato con un ritardo di più di un'ora."Quello che presenterò qui - ha aggiunto il presidente -, che ha mantenuto l'impegno di convocare il referendum e analizzare gli eventi successivi".Abbiamo visto una situazione estrema, è la prima volta nella storia della democrazia europea che una giornata elettorale" si snoda "tra le violenze della polizia", ha detto Puigdemont. "La Catalogna è stata umiliata quando ha tentato di modificare il suo statuto rispettando la Costituzione. Il risultato è stata un'umiliazione".. "I sondaggi dicono sì all'indipendenza, e questa è l'unica lingua che capiamo". Quindi, "" ma "con Madrid".