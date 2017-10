Enel perfeziona cessione dell'indonesiana Bayan

Enel

(Teleborsa) -ha perfezionato l'accordo per la vendita del 10% del produttore di carbone indonesiano("”), attualmente di proprietà di.,L'acquirente è l’imprenditore, azionista di controllo di Bayan. Valore del dealEnel aveva acquistato una quota del 10% di Bayan nell'agosto del 2008 durante l'Offerta Pubblica Iniziale ( IPO ) che ha preceduto la quotazione del produttore di carbone indonesiano sulla Borsa di Giacarta."La cessione della quota di minoranza in Bayan è", ha commentato, AD e direttore generale del Gruppo Enel. "Confermiamo al tempo stesso il nostro interesse per l'Indonesia, una terra ricca di risorse rinnovabili, dove siamo impegnati in attività di prospezione geotermica e dove stiamo inoltre valutando opportunità in altri progetti nell'ambito delle energie rinnovabili”.