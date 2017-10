Fisco, ad agosto aperte nuove partite IVA (+1,5%)

(Teleborsa) - Nel mese di agosto, sono state aperte 18.697 nuove partite IVA, stratta di un incremento dell'1,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.Lo rende noto ilspiegando che ladelle nuove partite IVA mostra che la quota relativa alle persone fisiche è pari al 73,7%, le società di capitali si attestano al 21%, le società di persone al 4%, mentre la percentuale dei "non residenti" e "altre forme giuridiche" è pari all'1,3 %.Rispetto ad agosto 2016 si rileva un deciso aumento di aperture per le società di capitali (+10,4% ); flessioni, invece, per le società di persone (-6%) e le persone fisiche (- 0,3%).Riguardo alla, il 40,4% delle nuove aperture è localizzato al Nord, circa il 21% al Centro ed il 38,2 % al Sud e nelle Isole. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, i più consistenti incrementi di aperture sono avvenuti in Sicilia (+36%), Molise (+15,4%) e Campania (+14,8%), mentre significative diminuzioni si registrano in Sardegna (-25,8%), Calabria (-21,4%) e nella provincia autonoma di Bolzano (-10,6%).Con riferimento alla, il commercio registra, come di consueto, il maggior numero di aperture di partit e IVA (21,4 % del totale), seguito dalle attività professionali (13,6%) e dall'agricoltura (11,1%).