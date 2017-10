FS, Frecciarossa treno ufficiale della Festa del cinema di Roma

(Teleborsa) -e il Frecciarossa diventa il treno ufficiale della Festa del Cinema di Roma.In occasione del grande evento, in programma dal 26 ottobre al 5 novembre all’Auditorium Parco della Musica, Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato) ha, infatti, previsto una particolare promozione dedicata a chi raggiungerà la Capitale in treno per assistere alla rassegna.Aiè infattipresenti in rassegna. Per usufruire della speciale agevolazione basterà essere soci di CartaFRECCIA e in possesso di un titolo di viaggio delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con destinazione Roma.I biglietti del treno dovranno riportare la data del 24 ottobre o quella dei giorni successivi, fino al termine della manifestazione.(con l’esclusione degli abbonati integrati).Con il Frecciarossa vettore ufficiale della Festa del Cinema di Roma Ferrovie dello Stato Italiane conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura, a fianco di importanti eventi e istituzioni.