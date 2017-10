Italia: nel 2016 calano le migrazioni per lavoro

(Teleborsa) - L'Italia attraversa una fase particolarmente delicata dei fenomeni migratori; si è passati ormai da diversi anni dall'epoca delle migrazioni per lavoro e – successivamente – per famiglia a quella caratterizzata da nuovi flussi sempre più spesso motivati dalla ricerca di asilo politico e protezione internazionale., il(12.873) -- che rappresentano ormai solo il 5,7% dei nuovi permessi. Lo rivela l't che spiega che continua, invece,i).sono le; insieme queste tre coprono il 44,8% dei flussi in ingresso per ricerca di asilo e protezione internazionale. I nuovi flussi non sempre però danno luogo a una presenza destinata a radicarsi sul territorio. Ad esempio. I paesi più rappresentati sono Marocco, Albania, Cina, Ucraina e Filippine. continuano le polemiche sullo ius soli , sono sempre più numerosi i cittadini non comunitari che ogni anno acquisiscono la cittadinanza italiana:Il numero maggiore di acquisizioni di cittadinanza avvenuto nel 2016 riguarda albanesi e marocchini che insieme coprono oltre il 39%. L’incremento ha riguardato con maggiore rilevanza i giovanissimi.. Tra il 2012 e il 2016 sono oltre 541 mila i cittadini non comunitari divenuti italiani. Di questi più di 24 mila si sono poi trasferiti all'estero nello stesso periodo. La stabilizzazione sul territorio comporta anche una crescita del numero di famiglie con un cittadino non comunitario che hanno superato la soglia di 1 milione e 300 mila. Di queste, quelle "miste" in cui è presente almeno un italiano, sono oltre 328 mila (il 24,5% del totale).