Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 22.830,68 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 2.550,64 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%); guadagni frazionali per lo(+0,26%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,99%),(+0,98%) e(+0,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,47%),(+1,63%),(+1,05%) e(+1,03%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,85%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,60%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,53%.Tra i(+4,80%),(+4,04%),(+3,69%) e(+3,24%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,19%.Affonda, con un ribasso del 2,29%.Crolla, con una flessione del 2,14%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,03%.