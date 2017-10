NPL, Confesercenti scrive al MEF: "Con nuove regole rischio credito per PMI"

(Teleborsa) - Le nuove regole BCE sugli NPL mettono a rischio il credito per le PMI. Il documento in fase di consultazione sulle nuove modalità di gestione, dal 1° gennaio 2018, dei finanziamenti deteriorati (NPL) da parte delle banche pone delle "" sul fatto che questo possa provocare una nuova restrizione dei prestiti concessi alle imprese, con gravi ripercussioni in particolare su quelle di medie e piccole dimensioni.Ad affermarlo, in unaIl testo BCE – si legge nella lettera –, e dal prossimo anno: dopo sette anni, un credito deteriorato andrà azzerato nonostante la presenza di garanzie. Per gli NPL , invece, basteranno due soli anni di permanenza in tale stato per richiedere accantonamenti integrali. Per quanto riguarda, infine, i crediti deteriorati già presenti nello stock delle Banche, la BCE richiede che gli Istituti con alti livelli di crediti deteriorati presentino strategie su come intendano ridurre tale portafoglio entro termini temporali molto contenuti.; e di conseguenza aumentare significativamente il costo del credito per le imprese, oltre a non aiutare la pur "al sistema produttivo nazionale". Se le banche dovessero fronteggiare un accantonamento di capitale fino al 100% del finanziamento in essere, le conseguenze a cui potremmo andare incontro prevedono una "".Una, determinerebbe "effetti negativi sulle prospettive di crescita e sviluppo". Rafforzamento dell’economia e stabilità economica devono procedere di pari passo, e su scelte così importanti e cruciali la burocrazia non può sostituirsi alla politica, come ha ricordato anche il Presidente del Parlamento Europeo. In questo contesto e pur coscienti del valore della stabilità che deve essere garantita al sistema finanziario "che in questi ultimi mesi stanno cercando di rialzarsi da una crisi di durata oramai ultradecennale".