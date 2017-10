Piazza Affari apre più debole del resto d'Europa a causa dei bancari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sono importate alla cautela in avvio di giornata, dopo la chiusura tentennante di Wall Street . Meglio ha fatto l'Asia che chiude in buon rialzo L'attenzione dei mercati è puntata oggi su alcuni temi chiave, in particolare la, che potranno chiarire le tendenze presenti nel FOMC e le motivazioni alla base della decisione di rinviare all'autunno l'aumento dei tassi usa.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,177. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,13%.fiacca, che lima lo 0,12%, meglio, che registra un piccolo incremento dello 0,17%,senza slancio, che lima lo 0,08%., con ilche cede lo 0,35%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,51%), dopo l'aggiudicazione di nuove commesse in Cile e Messico Altra giornata brillante per(+1,46%), in vista della chiusura del caso Vivendi Riflettori sul lusso con(+1,38%) e(+0,92%).Le più forti vendite si registrano sulle banche che ancora annaspano per la questione della stretta UE agli NPL cede l'1,23%,l'1,13%,l'1,03% elo 0,77%.