Rifiuti, il 43% dei sacchetti utilizzati per l’umido non è compostabile

(Teleborsa) -. La purezza della frazione organica del rifiuto solido urbano raccolto nelle nostre città è superiore al 95%, il restante 5% consiste in impurità, ovvero materiali non compostabili, la cui componente plastica (imballaggi e non) costituisce circa il 60%, rappresentando il 3% dell'umido totale raccolto. E' il risultato di uno degli studi relativi al settore delle plastiche compostabili presentati a Milano presso la Fondazione Cariplo, che sono frutto dell'accordo di programma finalizzato a sostenere e promuovere la miglior gestione ambientale degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile sottoscritto l'11 giugno 2015 tra Assobioplastiche, Corepla, Conai e CIC.In particolare il monitoraggio, effettuato dal Consorzio Italiano Compostatori, ha consentito di conoscere meglio le abitudini degli italiani in relazione all'utilizzo di sacchi e sacchetti per la raccolta della frazione organica: nonostante l'obbligo di raccolta con manufatti biodegradabili e compostabili - si legge nello studio -,. Il rimanente 57% è costituito sia da shopper che da sacchetti compostabili dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti organici. Lo studio ha anche quantificato la quantità di plastica e di bioplastica che transita nel settore del compostaggio.Si stima che negli impianti dedicati alla produzione di compost ogni anno arrivino, al netto dell'umidità, circa(che, tramite il processo di compostaggio vengono trasformate in compost) e circa 73.500 tonnellate di plastica (imballaggi e non) che gli impianti devono opportunamente separare ed estrarre per produrre compost di qualità.