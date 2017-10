Snam lancia nuova emissione EMTN a tasso fisso

Snam

(Teleborsa) -ha avviato una, scadenza 2027, per un ammontare atteso dinell'ambito del Programma(Euro Medium Term Notes).Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento èe viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Ing, Mizuho, Mediobanca, Mufg e Societe Generale.Snam informa che la nuova emissione potrà essere destinata, in tutto o in parte, ad unocon le obbligazioni che Bnp Paribas potrà aver acquistato con la Tender Offer.L'operazione permette a Snam di "proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi".