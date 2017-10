WM Capital in denaro. Siglato accordo con Imac per Primigi e Igi&Co

WM Capital

(Teleborsa) -in bella mostra a Piazza Affari (+2,34%) dopo aver siglato un accordo con il, attivo nel settore delle calzature per uomo, donna e bambino con i marchi in franchising Primigi e Igi&Co.Nello specifico, l’accordo prevede la presenza dei due brand sulla rivista e sul portale AZ Franchising a partire da novembre 2017 fino a ottobre 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, Gruppo Imac Spa intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.“Siamo soddisfatti di poter offrire il nostro network distributivo ad un’azienda dalle dimensioni e dallo standing così elevato. Sono felice della rinnovata fiducia che ricoprono da anni aziende come il Gruppo Imac Spa che rappresentano la migliore dimostrazione della qualità dei servizi che dal 1999 mettiamo a disposizione delle esigenze di crescita di aziende ambiziose”, ha dichiaratoamministratore delegato dell'azienda specializzata nel Business Format Franchising.