A2A, concluso con successo lancio bond

A2A

(Teleborsa) - Successo per il bond di. La società ha lanciato oggi l’emissione di un prestito obbligazionario di importo pari a 300 milioni di euro e della durata di 10 anni, destinata esclusivamente a investitori istituzionali a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes.Le obbligazioni hanno una cedola annua di 1,625% e sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 98,700%, con uno spread di 87 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 19 ottobre 2017, data in cui è atteso il regolamento del prestito obbligazionario, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale. Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sarà assegnato un rating da parte di Moody’s e Standard&Poor’s.Come comunicato in precedenza, A2A ha inoltre lanciato un’offerta per il riacquisto parziale delle obbligazioni con scadenza 2019 e 2021. Le condizioni di riacquisto sono descritte nel Tender Offer Memorandum del 11 ottobre 2017.L’offerta si chiuderà il 18 ottobre 2017. L’operazione di collocamento così come l’operazione di Tender Offer è stata curata da Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Société Générale e UniCredit Bank AG. La società è stata assistita dallo studio legale Legance - Avvocati Associati.Frazionalmente positivo il titolo a Piazza Affari: +0,42%.