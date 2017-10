BMW guarda a un'alleanza con la cinese Great Wall Motor

BMW

Audi

Volkswagen

(Teleborsa) - Possibile alleanza in vista traSecondo fonti vicine alla situazione il colosso tedesco delle auto di lusso starebbe considerando lanella città di Changshu, anche se al momento non è chiaro quale linea di veicoli sarà prodotta nell'impianto.L'interesse di BMW verso la Cina è motivato dal fatto che questa rappresenta un mercato molto importante per l'automaker: le vendite di BMW nel Paese sono salite dell'11,3% lo scorso anno, cosa che ha permesso al brand premium di diventare il secondo più venduto in Cina dopo l'diLa notizia non sembra aver influenzato l'andamento dei titoli BMW, fermi sulla piazza di Francoforte, mentre al contrario ha mandato in orbita quelli della Great Wall che oggi hanno guadagnato molto terreno sulla Borsa cinese.