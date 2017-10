Bruxelles punta a completare Unione bancaria entro il 2018

(Teleborsa) -La Commissione UE "sta lavorando a un pacchetto completo". Una mossa che arriva dopo la nuova stretta della BCE sulle sofferenze delle banche per ii e ad accrescere la capacità dei creditori di recuperare il valore dei prestiti garantiti;volta a introdurre misure di sostegno prudenziali di natura regolamentare per ovviare all'insufficienza degli accantonamenti a fronte di nuovi crediti deteriorati- l'indicazione della via da seguire per promuovere la trasparenza in materia di crediti deteriorati in Europa., Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "l'Unione bancaria completa è essenziale per il futuro dell'Unione economica e monetaria e per un sistema finanziario che favorisca la crescita e l'occupazione. Vogliamo un settore bancario in grado di assorbire le crisi e di condividere i rischi tramite canali privati, assicurando così che i contribuenti non siano i primi a dover pagare.. Ci auguriamo che le idee presentate oggi offrano utili spunti di riflessione affinché i colegislatori dell'UE trovino un accordo sulle restanti misure previste per il 2018."