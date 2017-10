Catalogna, Rajoy pronto a riferire al Congresso

IBEX

(Teleborsa) -All'indomani del discorso del presidente catalanoche, dopo il risultato del referendum del 1° ottobre , ha dichiarato l' indipendenza ma l'ha sospesa per favorire il dialogo con l'Esecutivo spagnolo, si aspettano le mosse contromosse della Moncloa.Il Premierha presieduto una riunione straordinaria del Governo e nel pomeriggio riferirà al Congresso.per un atto che ha definito un "inammissibile ricatto" .Sul tavolo c'è fra l'altro la possibilità di applicare l'art.155 della Costituzione che consentirebbe la sospensione dell'autonomia catalana e il 116 che permette di istituire lo "stato di eccezione" in una parte del territorio del Paese. La Catalogna però non molla. "Andremo avanti lo stesso", dice il portavoce del governo catalano.Intanto la Borsa di Madrid svetta sulle principali piazze europee con l'che mostra un rialzo dell'1,28%.