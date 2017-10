Dea Capital, Fondo Beta vende complesso immobiliare di viale Nervi a Latina

DeA Capital

(Teleborsa) -, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, gestito daReal Estate SGR ha perfezionato la cessione del complesso immobiliare sito in viale P.L. Nervi, 270 a Latina.Il prezzo di cessione risulta essere inferiore del 44,5% rispetto al valore iscritto nell’ultima relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2017 pari a 6.849.000 euro.Il mercato ha fortemente penalizzato questo complesso immobiliare per via dell’incertezza sul conduttore che occupa il complesso di viale Nervi senza titolo da oltre 15 anni.L’acquirente è un soggetto privato che non ha alcun rapporto di correlazione con DeA Capital Real Estate SGR.Si ricorda che la scadenza del Fondo è prevista per il 31 dicembre 2017.Poco mosso il titolo Dea Capital a Piazza Affari: +0,68%.