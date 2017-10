Italiaonline e AppNexus: partnership per la pubblicità programmatica

Italiaonline

(Teleborsa) -prima internet company italiana, e, azienda tecnologica specializzata in digital advertising,grazie alla quale la società con sede ad Assago intraprende la strada dell'utilizzando il prodotto open source, che aiuta a aumentare le revenue in programmatic."Sul programmatico stiamo registrando una crescita molto importante – dichiara, Head of Programmatic Sales di Italiaonline - ma la cosa di cui siamo molto orgogliosi che questa crescita passa attraverso una crescita dell'ECPM."Tanti player propongono soluzioni proprietarie di Header Bidding, di ottimo livello sia da un punto di vista tecnico, che di user experience e gestione – prosegue Laltrelli – tuttavia c’era sempre un deficit di fondo: nessuno voleva entrare nell'header bidder sviluppato da un competitor. Prebid.js ha il grandissimo vantaggio di essere un progetto OPEN SOURCE e quindi di essere percepito come neutro dalle fonti di domanda. Questo ha permesso in breve tempo di aggregare le fonti e realizzare in concreto l’operazione pianificata".responsabile di AppNexus Italia dichiara: "Siamo felici di supportare Italiaonline in questo progetto; Header Bidding non è un trend, ma il futuro della monetizzazione in Programmatic. Prebid.js è il mezzo migliore, e il più equo, per metterla in pratica".